СЕГОДНЯ 13:54 2019-11-27T13:54:35+03:00

В Твери осужден один из участников банды "черных риелторов" Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области

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В Твери продолжается суд над бандой "черных риелторов", которая в период с 2013 по 2018 годы совершала "кровавые" сделки с недвижимостью, работая на территории Москвы и Тверской области.

27 ноября вынесен приговор одному из участников ОПГ, 57-летнему гражданину Республики Беларусь. Мужчина признан виновным по нескольким статьям (тайное хищение чужого имущества в крупном размере; мошенничество в особо крупном размере, повлекшее в каждом случае лишение прав гражданина на жилое помещение; убийство более двух лиц с целью сокрытия и облегчения совершения другого преступления).

Следствием и судом установлено, что в 2016 году мужчина нелегально проживал на территории России, совместно с другими членами организованной преступной группы убил четырех граждан с целью облегчения совершения мошенничества и сокрытия следов преступлений.

По информации пресс-службы регионального СКР, в результате противоправных действий преступники завладели двумя квартирами жителей города Москвы. С банковских карт одного из потерпевших при участии осужденного членами группы похищены денежные средства в сумме не менее 470 тысяч рублей.

По решению суда ближайшие 15 лет осужденный проведет в колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU