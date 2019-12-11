В Тверской области продолжаются поиски пропавших рыбаков
В Тверской области продолжаются поиски пропавших рыбаков Валерия Кочуева и Михаила Никифорова, которые 29 октября уплыли на лодке рыбачить на Селигер и пропали.
1 ноября в Осташковском городском плесе озера была обнаружена лодка пропавших рыбаков.
Следствием установлено, что исчезнуть добровольно мужчины не могли.
- Отсутствие в течение длительного времени данных о их местонахождении дают основания полагать, что в отношении пропавших могло быть совершено преступление, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU