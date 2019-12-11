2019-12-11T16:05:33+03:00
Происшествия

В Тверской области продолжаются поиски пропавших рыбаков

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"
Ольга ТРОФИМОВА
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Поиски пропавших мужчин продолжаются Фото: СУ СК РФ по Тверской областиПоиски пропавших мужчин продолжаются Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В Тверской области продолжаются поиски пропавших рыбаков Валерия Кочуева и Михаила Никифорова, которые 29 октября уплыли на лодке рыбачить на Селигер и пропали.

1 ноября в Осташковском городском плесе озера была обнаружена лодка пропавших рыбаков.

Следствием установлено, что исчезнуть добровольно мужчины не могли.

- Отсутствие в течение длительного времени данных о их местонахождении дают основания полагать, что в отношении пропавших могло быть совершено преступление, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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