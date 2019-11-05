Следователи нашли лодку пропавших в Тверской области рыбаков
В Тверской области продолжаются писки двух мужчин, которые вечером 29 октября отправились рыбачить на Селигер и не вернулись. 44-летнего Валерия Кочуева и 33-летнего Михаила Никифорова видели отплывающими на моторной лодке "Казанка" от пристани Осташкова Верхние Рудины.
1 ноября в Осташковском городском плесе озера Селигер обнаружена лодка пропавших рыбаков, но их личных вещей не найдено.
Пропавших рыбаков ищет полиция, спасатели, следователи и волонтеры. Привлечены силы сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Тверской области.
- По факту безвестного исчезновения двух мужчин Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Валерий Кочуев и Михаил Никифоров. Коллаж kp.ru, фото ВПСО "Сова".
Рыбаки пропали 29 октября в Осташкове Фото: СУ СК РФ по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU