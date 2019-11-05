Следователи нашли лодку пропавших в Тверской области рыбаков

СЕГОДНЯ 13:41 2019-11-05T13:41:58+03:00

На Селигере нашли пустую лодку пропавших рыбаков Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сами мужчины и их личные вещи не обнаружены

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В Тверской области продолжаются писки двух мужчин, которые вечером 29 октября отправились рыбачить на Селигер и не вернулись. 44-летнего Валерия Кочуева и 33-летнего Михаила Никифорова видели отплывающими на моторной лодке "Казанка" от пристани Осташкова Верхние Рудины.

1 ноября в Осташковском городском плесе озера Селигер обнаружена лодка пропавших рыбаков, но их личных вещей не найдено.

Пропавших рыбаков ищет полиция, спасатели, следователи и волонтеры. Привлечены силы сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Тверской области.

- По факту безвестного исчезновения двух мужчин Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Валерий Кочуев и Михаил Никифоров. Коллаж kp.ru, фото ВПСО "Сова".

Рыбаки пропали 29 октября в Осташкове Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU