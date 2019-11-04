Двое невысоких мужчин со шрамами пропали в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-04T12:00:40+03:00

Они уплыли на лодке и больше их никто не видел

Изменить размер текста: A A

Двое мужчин со шрамами пропали в Тверской области. В последний раз их видели отплывающими на моторной лодке «Казанка» от пристани Осташкова Верхние Рудины вечером 29 октября. С тех пор никаких известий от мужчин не поступало.

Валерий Кочуев (на снимке слева), родился в 1975 году, житель Осташкова. Он ниже среднего роста, коротко стрижен, цвет волос русый.

Михаил Никифоров родился в 1986 году, житель Осташкова. Тоже небольшого роста, тоже коротко стрижен, но цвет волос чёрный.

У мужчин есть одна обща примета. У обоих есть шрамы. У Кочуева на пояснице, а у Никифорова на животе.

Информацию о пропавших опубликовал ВПСО «Сова».

Если вам что-то известно об этих людях, звоните 8(915)722-55-66, либо 112.

Вот такую ориентировку сейчас распространяют в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU