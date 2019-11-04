Двое невысоких мужчин со шрамами пропали в Тверской области
Двое мужчин со шрамами пропали в Тверской области. В последний раз их видели отплывающими на моторной лодке «Казанка» от пристани Осташкова Верхние Рудины вечером 29 октября. С тех пор никаких известий от мужчин не поступало.
Валерий Кочуев (на снимке слева), родился в 1975 году, житель Осташкова. Он ниже среднего роста, коротко стрижен, цвет волос русый.
Михаил Никифоров родился в 1986 году, житель Осташкова. Тоже небольшого роста, тоже коротко стрижен, но цвет волос чёрный.
У мужчин есть одна обща примета. У обоих есть шрамы. У Кочуева на пояснице, а у Никифорова на животе.
Информацию о пропавших опубликовал ВПСО «Сова».
Если вам что-то известно об этих людях, звоните 8(915)722-55-66, либо 112.
Вот такую ориентировку сейчас распространяют в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU