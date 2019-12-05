В Тверской области открыли движение на участке дороги М-10 - Гирино

СЕГОДНЯ 14:26 2019-12-05T14:26:07+03:00

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О завершении восстановительных работ на размытом участке автодороги М-10 - Гирино стало известно 5 декабря.

Напомним, из-за проливных дождей, которые 4-6 ноября обрушились на Тверскую область, пострадали несколько населенных пунктов и автомобильные дороги. Часть указанного участка просто смыло водой, и вместе него образовалась подземная река.

На восстановление покрытия у дорожников ушло около месяца. 14-15 ноября было смонтировано водопропускное сооружение, устроен песчано-подстилающий слой и щебеночное основание. После завершения укладки асфальто-бетонного покрытия, 18 ноября, на автодороге было открыто реверсивное движение.

В настоящее время восстановительные работы на объекте полностью завершены. Участок автодороги "Москва - Санкт-Петербург" - Гирино введен в эксплуатацию.

Устранение последствий сильного циклона на дорогах Тверской области находилось на личном контроле губернатора Игоря Рудени.

ИСТОЧНИК KP.RU