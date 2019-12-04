В День памяти Михаила Тверского в Твери перекроют одну из центральных площадей

СЕГОДНЯ 16:55 2019-12-04T16:55:38+03:00

На площади Михаила Тверского на несколько часов ограничат движение транспорта Фото: Виктор Буздин

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5 декабря на период подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвящённых годовщине подвига Святого благоверного князя Михаила Тверского, в Твери ограничат движение и парковку всех видов транспорта на площади Михаила Тверского.

Проезд закроют с 6:00 до 14:00 на участках:

- от улицы Советской до улицы Вольного Новгорода;

- по улице Андрея Дементьева, на участке от улицы Советской до улицы Рыбацкой.

Руководителям транспортных организаций и предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки, рекомендовано провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями.

ИСТОЧНИК KP.RU