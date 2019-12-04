В День памяти Михаила Тверского в Твери перекроют одну из центральных площадей
5 декабря на период подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвящённых годовщине подвига Святого благоверного князя Михаила Тверского, в Твери ограничат движение и парковку всех видов транспорта на площади Михаила Тверского.
Проезд закроют с 6:00 до 14:00 на участках:
- от улицы Советской до улицы Вольного Новгорода;
- по улице Андрея Дементьева, на участке от улицы Советской до улицы Рыбацкой.
Руководителям транспортных организаций и предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки, рекомендовано провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями.
ИСТОЧНИК KP.RU