В Твери пройдут мероприятия, посвященные памяти святого князя Михаила Тверского

2 Дек. 22:05 2019-12-02T22:05:57+03:00

Священники встречаются с журналистами раз в месяц Фото: Ирина ТАРАСОВА

Об этом рассказали журналистам на встрече в епархии

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2 декабря в трапезной Тверского епархиального управления состоялась традиционная встреча Епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ с журналистами светских средств массовой информации. Напомним, подобные мероприятия в неформальной обстановке за чашкой чая проходят раз в месяц. Обсуждают на них важные события ближайших дней.

Одним из них станет 5 декабря, день памяти блг. князя Михаила Тверского, когда вспоминается подвиг святого, небесного покровителя и заступника Тверской земли.

В этот день престольный праздник пройдет в церкви в честь Михаила Тверского, что на острове Памяти в Твери. Также предел в честь святого князя есть в храме Рождества Богородицы на улице Вагжанова.

В рамках этого события 13 декабря в 17.30 в Тверском областном доме народного творчества состоится Вечер дружбы народов России и Грузии с презентацией документального фильма протоиерея Романа Манилова и Николая Осипова "Три дня в Грузии", посвященного блг. князю Михаилу Тверскому. Вход свободный.

О других церковных событиях декабря будет рассказано ближе к соответствующим дням.

Председатель Епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Сергий ДмитриевФото: Ирина ТАРАСОВА

На таких встречах обсуждаются важные события ближайших днейФото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU