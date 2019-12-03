2019-12-03T16:35:47+03:00
Общество

В Твери зажгли главную новогоднюю ёлку

Четырнадцатиметровую красавицу украсили 110 блестящих шаров
Виктория ТУШКОВА
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Ёлочка, гори! ФОТО: стоп-кадр с видеотрансляции vk.com/tverrussia69Ёлочка, гори! ФОТО: стоп-кадр с видеотрансляции vk.com/tverrussia69
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Отсчёт дней до Нового года пошёл! Праздничная ёлка на площади Ленина зажглась разноцветными огнями 3 декабря в 16:17.

Зелёная красавица, установленная перед зданием Тверской городской Думы, считается главной новогодней ёлкой города. Её высота - 14 метров, а украшают ёлочку 30 светодиодных гирлянд и 110 шаров.

Ещё одна ёлка в Центральном районе появится у Кукольного театра. Если быть точнее, не ёлочка, а сосна. В ней будет 12 метров, а украсят её пятьдесят шаров, тридцать колокольчиков и десять светящихся гирлянд.

А ещё в Твери под Новый год надуют Деда Мороза, установят светодиодные фонтаны и фигуру медведя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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