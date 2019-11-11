Медведь и четыре ёлочки: стало известно как украсят к Новому году Заволжский район Твери

СЕГОДНЯ 17:50 2019-11-11T17:50:30+03:00

"КП"-Тверь" продолжает рассказывать о том, как город готовится к празднику

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На сайте госзакупок опубликован контракт на выполнение комплекса работ по новогоднему оформлению территории Заволжского района Твери.

Согласно представленной документации в Заволжском районе к Новому году установят четыре ели, которые подрядчик должен будет собрать и украсить. Также за Волгой соберут два светодиодных фонтана.

На площади Конституции СССР появится светодиодная конструкция "Медведь с подарком". Подрядчик отвечает за его монтаж и подключение.

Кроме этого, компания, которая выиграет аукцион, будет обязана установить или отремонтировать и установить ещё несколько светодиодных конструкций и гирлянд: на площади Конституции, улице Горького, набережной Афанасия Никитина, Комсомольском проспекте, в сквере НИИ-2, на Петербургском шоссе.

Аукцион, когда станет известен подрядчик и окончательная цена контракта, состоится 20 ноября. Максимально бюджет Твери на эти работы готов потратить 1 млн 609 тыс. 076 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU