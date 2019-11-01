Деда Мороза надуют прямо в центре Твери

В настоящий момент на сайте государственных закупок опубликовано два аукциона на работы по превращению Твери в новогоднюю красавицу. Так что пока мы можем рассказать о том, как украсят Московский и Центральный районы. В целом, похоже, всё будет примерно так же, как и год назад.

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

В сквере героев Чернобыля на месте законсервированного на зиму фонтана традиционно смонтируют фонтан светодиодный, состоящий из двух полусфер до пяти метров в высоту, обтянутых нитями дюралайта (светящиеся ленты - Ред.).

На весь район планируется установить четыре новогодних ели. У дворцов культуры в посёлке Химинститута и в посёлке Элеватор установят по шестиметровой ёлочке. Их украсят игрушками — по 50 на каждую.

На бульваре Цанова будет ель побольше — восемь метров. Для её убранства выделено также полсотни игрушек.

Самая высокая десятиметровая ель украсит площадь у кинотеатра «Мир». Эту ёлку нарядят при помощи 116 игрушек.

Зелёных красавиц и ёлочные игрушки предоставит город, а на подрядчика возлагается обязанность доставить всё до места, собрать, установить и украсить. Согласно техническому заданию, распределение игрушек и гирлянд должно осуществляться «равномерно, по всей поверхности ели».

Отдельно говорится, что подрядчик должен будет предоставить 12 недостающих светодиодных гирлянд для украшения района и три блока питания к ним.

На эти работы бюджет Твери готов потратить до 209 тыс. 351 рубля.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

На Тверской площади надуют Деда мороза. Подрядчик должен будет удостовериться, что дедушка стоит надёжно, чтобы внезапно завалившись на бок или сдувшись он не подпортил нам праздничного настроя.

Также в лот, касающийся новогоднего убранства центра города, входит монтаж и украшение одной новогодней ели и одной сосны. Четырнадцатиметровую ёлку возведут на площади Ленина. Её украсят 30 светодиодных гирлянд и 110 шаров. Искусственная сосна высотой 12 метров появится у Кукольного театра. Её украсят пятьюдесятью шарами, тридцатью колокольчиками и десятью светодиодными гирляндами.

Деда Мороза, ель, сосну, все украшения и технические приспособления предоставит город, с подрядчика потребуется только выполнить работы по доставке и монтажу. За это планируется заплатить не более 165 000 рублей.