Объявлены конкурсы на осуществление пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе

СЕГОДНЯ 16:56 2019-12-02T16:56:51+03:00

Новая система пассажирских перевозок заработает в феврале 2020 года

Это обойдется областной казне более чем в 22 млрд рублей

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29 ноября Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области разместило на сайте Госзакупок аукционы на "выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам".

Общая сумма контрактов составила порядка 22 млрд рублей. У перевозчиков есть месяц, чтобы подать заявку на участие. Аукционы закроют 18 декабря 2019 года.

Согласно закупочной документации, перевозчиков ищут на ближайшие шесть лет - с 2020 по 2026 годы .

Сеть маршрутов в Твери и Калининском районе уже спланирована. Их будет 85: к уже привычным горожанам маршрутам добавятся новые, которые свяжут населенные пункты в Калининском районе. При этом будут сохранены все льготы, а тарифы станут регулируемыми.

Новая модель пассажирских перевозок должна заработать уже в феврале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU