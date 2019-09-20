Новая транспортная схема свяжет между собой социальные учреждения, жилые комплексы и районы Твери

СЕГОДНЯ 14:20 2019-09-20T14:20:26+03:00

В правительстве региона рассказали, по какому принципу будет организовано расписание автобусов

Изменить размер текста: A A

В Тверской области, а в частности в Твери и Калининском районе, продолжается внедрение новой модели пассажирских перевозок.

По мнению губернатора Игоря Рудени, реализация проекта позволит навести порядок в сегменте общественных перевозок, сделать их комфортными, безопасными и удобными для населения Верхневолжья.

И, если раньше жители региона туманно представляли, как именно эта схема будет работать, то сейчас появилась конкретика.

Согласно новой схеме, будет улучшена транспортная доступность десяти социальных объектов. К примеру, жители поселка Химинтитута смогут без труда добраться до 6-й городской больницы, а с вокзала можно будет доехать без пересадок до перинатального центра.

- В основу расписания по каждому маршруту закладываются часы работы предприятий, культурно-бытовых объектов и транспортных узлов, - отмечают в пресс-службе правительства.

Что касается микрорайонов, то маршрут №42 соединит микрорайон Первомайский и гипермаркет "Глобус", маршрут №14 свяжет Пролетарский район и поселок Литвинки, маршрут №15 обеспечит прямое сообщение между микрорайоном Соминка, железнодорожным и автовокзалом. Будет расширена зона транспортного обслуживания 11 новых жилых комплексов (в том числе "Новый город", "Авиатор", "Радужный"), некоторые районы будут впервые обеспечены транспортом.

На 20% увеличится количество рейсов на маршрутах в Калининском районе. Дополнительно будут обеспечены транспортом шесть населенных пунктов: Ширяково, Зеленец, Городня, Кривцово, Семеновское и Ново-Семеновское.

Отследить свой автобус можно будет в приложении "Транспорт Верхневолжья". Внедрять систему начнут в первом квартале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU