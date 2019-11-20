В Тверской области сохранят все действующие маршруты общественного транспорта

СЕГОДНЯ 13:21 2019-11-20T13:21:01+03:00

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Внедрение в Тверской области новой модели пассажирских перевозок обсуждалось на совещании, которое 20 ноября провел губернатор Игорь Руденя.

Напомним, перейти на новую систему в Твери и Калининском районе планируется в феврале 2020 года.

- Наша задача – организовать в Тверской области систему общественного транспорта, удобную для жителей и гостей региона, – сказал Игорь Руденя.

В рамках новой модели пассажирских перевозок в Тверской области будут сохранены все действующие маршруты общественного транспорта. Дополнительно транспортом обеспечат шесть населенных пунктов в Калининском районе. Количество рейсов на пригородных маршрутах увеличится на 15 тысяч в год – на 32%.

Льготным проездом будет охвачено 100% маршрутов, на проезд установлены регулируемые тарифы.

По информации пресс-службы правительства Тверской области, в настоящее время согласован и размещен план закупок, проведены все необходимые мероприятия для подготовки к конкурентным процедурам по определению перевозчиков, отбора компании-оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU