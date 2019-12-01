Привлечение санавиации потребовалось, чтобы доставить пациента из Нелидово в Тверь

1 Дек. 21:58 2019-12-01T22:00:34+03:00

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1 декабря в Тверской области потребовалось привлечение санитарной авиации ГУ МЧС России. Напомним, санавиация используется тогда, когда пациент очень тяжел, находится далеко, а самого главного - времени - критично мало. Только за полгода было совершено более 100 вылетов и эвакуировано свыше 120 пациентов.

На этот раз экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей вылетел в 11:30 из аэродрома Змеево в ЦРБ Нелидовского городского округа. Потребовалось оказать неотложную помощь и транспортировать больного в областную клиническую больницу города Твери.

В 15:06 вертолет вернулся в областной центр вместе с пациентом, которого доставили медицинское учреждение. .

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области -8- (4822)39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU