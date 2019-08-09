120 важных минут: Как в Тверской области спасают больных инфарктом

Согласно статистике, до половины всех смертей от инфаркта происходит в первые полтора-два часа. 120 минут – именно это время считается самым важным для оказания необходимой помощи. А значит, каждая минута в этой цепочке жизни бесценна и дорога. Как и правильная логистика больного, которая позволяет учесть даже секунды.

Проследить сложную цепочку профессиональной помощи больным инфарктом удалось буквально на днях. Её участники - фельдшеры, врачи, водители и даже летчики ... Впрочем, обо всем по порядку.

БОЛЬ В ГРУДИ - ВЫЗЫВАЙ СКОРУЮ!

По современным представлениям считается, что если у пациента возникает болевой синдром в груди длительностью 5-10 минут, то в этом случае должна быть вызвана скорая помощь. Ждать, а вдруг станет легче, не стоит. Помним: каждая минута на счету! И даже если пациенты противятся приезду «скорой», уверенно набираем заветный номер.

- Быстрый вызов скорой позволит провести своевременную госпитализацию, - конкретизирует заведующий кардиологическим отделением с палатой реанимации и интенсивной терапии областной клинической больницы (ОКБ) Роберт Рабинович. - На сегодня средняя задержка от начала симптомов до вызова скорой помощи составляет 80 минут. Вывод: если мы уменьшим задержку, мы можем улучшить результат.

Задача прибывшей бригады скорой помощи заключается в том, чтобы оценить состояние пострадавшего, сделать кардиограмму и передать ее в дистанционный центр ОКБ, где врач-кардиолог оценит ситуацию.

Если пациент в тяжелом состоянии и находится в удаленном населенном пункте, тогда на место вылетает вертолет. В другом случае больного доставляют в первичный региональный сосудистый центр (на сегодня в Тверской области их пять - Ред.) или в приемное отделение областной клинической больницы. Где далее он попадает на диагностику или сразу в операционную.

Быстрый вызов скорой позволит провести своевременную госпитализациюФото: Ирина ТАРАСОВА

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЦЕНТР - СЕРДЦЕ МАРШРУТА

Как на фронте была важна медицинская сестра, которая и помощь окажет, и поддержит словом, так в этой цепочке важна грамотная оценка ситуации и консультация по телефону. Это и есть дистанционный центр ОКБ. Кстати, открылся он не так давно - 1 мая 2017 года. Врачи именуют его не иначе как «центральный узел в принятии решений по маршрутизации пациентов с острым коронарным синдромом».

Найти его легко. 9-й этаж, первая дверь налево. Здесь круглосуточно дежурят специалисты-кардиологи. Однако поговорить с одним из них не успеваем, разговор прерывает звонок.

- Кардиограмму получила. Как себя чувствует пациент? Бледный? Какой пульс?

Четкие вопросы врача, не менее четкие ответы с той стороны. Вопрос транспортировки больного на наших глазах решается в течение пяти минут.

- Взаимодействие с дистанционным центром позволяет сократить задержки системы. Он оценивает как возможность доставки пациента в региональный сосудистый центр, так и действия внутри самого центра. С момента звонка и до поступления пациента в медучреждение должно пройти не больше часа. Мы выполняем эти нормативы и стремимся к тому, чтобы улучшить показатели, - уточняет Роберт Рабинович.

Дистанционный центр - врачи здесь дежурят круглосуточноФото: Ирина ТАРАСОВА

ВЕРТОЛЕТ В ПОМОЩЬ

Санавиация используется тогда, когда пациент очень тяжел, находится далеко, а самого главного - времени - критично мало. В аэропорту Змеево уже издали замечаем трех винтокрылых красавцев. Крайний справа - новенький, поступивший 13 марта этого года, МИ-8АМТ, оборудованный медицинским модулем по последнему слову науки и техники, в котором один только портативный анализатор стоит 1,5 млн рублей.

За пять месяцев на этом вертолете было совершено 103 вылета и эвакуировано 122 пациента. 41 из них был с инфарктом.

Двухметровый, с внешностью спартанца, заведующий отделением экстренной и планово-консультативной помощи ГБУЗ «ОКБ», врач-анестезиолог-реаниматолог Иван Кудин рассказывает о таких обычных для него буднях, осознанно упуская детали и сложность работы. И только когда задаю вопрос о профессиональном выгорании, на секунду задумывается, словно что-то вспоминает:

- Здесь нет места таким мыслям. Да и не работают тут те, кто думает больше о себе, чем о тех, кто нуждается в помощи.

Врач-анестезиолог-реаниматолог Иван КудинФото: Ирина ТАРАСОВА

Экстренная помощь означает мобильность. Экипаж вертолета и медицинская бригада здесь же, на территории аэропорта, несут круглосуточное дежурство. На сборы уходит не больше 30 минут.

Кстати, спустя пару часов после того, как мы оценили технические возможности санавиации, Иван Кудин уже летел в Удомлю спасать очередную жизнь. И так каждый день.

Помощь оказывают сразу в полетеФото: Ирина ТАРАСОВА

ОТДЕЛЕНИЕ РЕНТГЕНДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Второй этаж ОКБ, стеклянная дверь с внушительной вывеской. Сюда попадают пациенты и со «скорой», и с вертолета. За девять лет существования сосудистого центра здесь сформировалась своя бригада врачей, «потому что успех работы зависит от взаимосвязи всех», а количество процедур, которые выполняются ежегодно, растет с каждым годом.

Две реанимации, восемь врачей. За неделю здесь проходит до 40 операций, хотя еще год назад было значительно меньше. Если в 2017 году здесь было выполнено около 1000 процедур, в 2018-м - около полутора тысяч, то в этом году эту цифру хотят увеличить до 2000.

Пациентов с инфарктом здесь также обследуют. Далее по результатам диагностики им выполняется стентирование или при отсутствии показаний - консервативное лечение. И здесь главное - тоже время.

2 этаж ОКБ. Сюда доставляют пацинтов, минуя приемное отделениеФото: Ирина ТАРАСОВА

- Инфаркт появляется в связи с тромбозом коронарной артерии, и наша задача - как можно быстрее эту тромбированную артерию открыть. Если время доставки пациента не более 90, а еще лучше 60 минут, то нам удается достичь снижения летальности и добиться лучших результатов лечения. Поэтому больного к нам доставляют внутри больницы, минуя всяческую задержку, прежде всего в приемном отделении. На этом мы экономим более получаса, что важно, - рассказывает руководитель регионального сосудистого центра, главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии ОКБ Владимир Бобков, работающий в должности руководителя с момента основания центра.

Руководитель регионального сосудистого центра ОКБ Владимир БобковФото: Ирина ТАРАСОВА

ПАЛАТА РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Следующая точка, куда попадают пациенты с инфарктом, - 9-й этаж ОКБ, где вместе с диагностическим центром располагается кардиологическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии.

В каждую смену здесь дежурят четыре врача. Работа сложная, но, на удивление, специальность кардиолога больше привлекает женщин. Мужчины тоже есть, но в основном они работают как кардиоанестезиологи.

Пациент Сергей Черкасов попал сюда прямо с дачи. Стало плохо. Сначала решил переждать, но таблетка не помогла, и начался второй приступ:

- «Скорая» приехала достаточно быстро. А потом - кардиограмма, ответ из ОКБ: «Пациент наш». Еще один приступ прямо в дороге. И, наконец, диагностика и лечение здесь. Если честно, я просто удивлен, как работают специалисты, особенно в реанимации. Все четко и быстро. За что им большое спасибо. Я уже иду на поправку.

Пациент Сергей Черкасов благодарит врачей за помощьФото: Ирина ТАРАСОВА

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Козлов, главный врач ГБУЗ «Областная клиническая больница»:

- Областная клиническая больница является основным центром по оказанию помощи больным с острым коронарным синдромом. Выстроенная логистика оказания помощи дает свой результат: снижение смертности на 6,5 процента за последний год. Значительно уменьшилось и количество людей, ушедших на инвалидность, потому что сейчас все больные с инфарктом миокарда, с коронарным синдромом, которые требуют высокотехнологичного вмешательства, попадают к нам. Конечно, есть еще какие-то сбои, потому что много звеньев. Но в целом выстроенная система логистики дает положительный результат. И главное - что человек не становится инвалидом, как это было раньше, а может дальше работать.

В дальнейшем мы будем увеличивать количество кардиологических коек, чтобы принимать пациентов не только из Тверской области, но и тех, кто находится на дачах или приехал в командировку. Покупается новое оборудование. В планах - открытие еще одного регионального центра.

Сергей Козлов, главный врач ГБУЗ «Областная клиническая больницаФото: Ирина ТАРАСОВА

Врач-кардиолог смотрит ЭКГ и принимает решению, куда дальше направлять пациентаФото: Ирина ТАРАСОВА

Заведующий отделением Сергей Ефимов помогает молодому врачу провести операцию по стентированиюФото: Ирина ТАРАСОВА

Операция пациента из Зубцовского района подходит к концуФото: Ирина ТАРАСОВА

Операция "онлайн" - пациенту выполняется стентированиеФото: Ирина ТАРАСОВА

Сосуд до стентирования и послеФото: Ирина ТАРАСОВА

Операционная оборудована современной техникойФото: Ирина ТАРАСОВА

А через несколько минут уже будет следующая операцияФото: Ирина ТАРАСОВА

Красавец вертолет на службе с марта 2019 годаФото: Ирина ТАРАСОВА

Санитарный вертолет оборудован современным медицинским модулемФото: Ирина ТАРАСОВА

Фактически это настоящая реанимацияФото: Ирина ТАРАСОВА

Вылет через две минутыФото: Ирина ТАРАСОВА

Еще два вертолета санитарной авиацииФото: Ирина ТАРАСОВА

Вертолеты, как и экипаж, всегда в готовностиФото: Ирина ТАРАСОВА

На вертолете пациента доставляют сразу в ОКБФото: Ирина ТАРАСОВА