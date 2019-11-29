2019-11-29T13:27:49+03:00
Общество

Доктор медицинских наук Леся Чичановская продолжает оставаться ректором Тверского медуниверситета

Ходатайство следствия об отстранении ее от должности суд отклонил
Ольга ТРОФИМОВА
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Доктор медицинских наук Леся Чичановская продолжает оставаться ректором Тверского медуниверситетаДоктор медицинских наук Леся Чичановская продолжает оставаться ректором Тверского медуниверситетаФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Твери суд отклонил ходатайство следствия об отстранении от должности ректора Тверского государственного медицинского университета Леси Чичановской на время следствия. Об этом стало известно ТИА.

Напомним, доктора медицинских наук Лесю Чичановскую задержали 21 ноября по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия Чичановская устроила на работу двух фиктивных сотрудников - своих знакомых, которые не имели необходимого стажа работы и квалификации, свои обязанности не исполняли и отсутствовали на рабочем месте, но при этом получали заработную плату и стимулирующие выплаты. Ущерб бюджету составил 500 тысяч рублей.

Следствие продолжается. Ранее сообщалось, что Лесе Чичановской избрана мера пресечения, но с лишением свободы она не связана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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