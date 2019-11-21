Ректора Тверского государственного медуниверситета Лесю Чичановскую подозревают в превышении должностных полномочий
Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении ректора Тверского государственного медицинского университета Леси Чичановской. Следователи подозревают женщину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Как считают следователи, в начале 2019 года ректор фиктивно трудоустроила в возглавляемое ею учреждение двух знакомых, не имеющих необходимого стажа работы и профессиональной квалификации. Сотрудники возложенные на них должностные обязанности фактически не исполняли и на рабочем месте отсутствовали, но в то же время получали заработную плату и выплаты стимулирующего характера. В результате указанных действий бюджету причинен материальный ущерб на сумму свыше 500 тысяч рублей.
Напомним, Леся Чичановская работает в должности ректора ТГМУ с февраля 2019 года.
Сейчас она задержана.
- Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU