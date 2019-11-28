В Твери продолжается допобследование пострадавшего от пожара дома №122 Двора Пролетарки

СЕГОДНЯ 21:35 2019-11-28T21:35:11+03:00

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В Твери ведётся дополнительное обследование одного из домов Морозовских казарм (Двор Пролетарки, №122), пострадавшего от большого пожара 12 ноября.

Сейчас специалисты изучают балки перекрытия и готовят заключение о состоянии здания. Его должны выдать городским чиновникам в конце следующей недели.

Во время тушения пожара второй и третий этаж здания залила вода, везде осела копоть. Жить в помещениях, находящихся в подобном состоянии было невозможно и опасно. По сообщению администрации Твери, сотрудник клининговой компании сейчас заканчивают приводить в порядок места общего пользования на пострадавших этажах, другие специалисты проверяют и чистят систему вентиляции..

По информации городских чиновников электроснабжение на первом и третьем этажах восстановлено 14 ноября, второй этаж запитан от сети по временной схеме.

-Ситуация с домом №122 Двора Пролетарки рассматривается на совещаниях в администрации Твери, организовано межведомственное взаимодействие, - сообщает управление информации администрации областной столицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU