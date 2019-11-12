Не смог пройти мимо: спасатель откачал бездыханного кота во время пожара в Твери

Пожар в казарме №122 Морозовского городка занялся днём 12 ноября. Дым валил из старинных окон и стелился над железными крышами и обветшалым зданиям постройки начала 20 века.

Со второго и третьего этажей полыхающего здания с помощью автолестницы прибывшие на вызов огнеборцы снимали жильцов. Всего из здания вывели 35 человек.

Огонь повредил 100 кв. метров помещения и оставил без жилья более трех десятков человек Фото: пресс-служба администрации Твери

По счастливой случайности обошлось без жертв, огонь повредил 100 квадратных метров помещения. Вместе с людьми спасатели вывели из дома собаку и кота. Котик надышался угарным газом был без сознания.

Спас животное старший лейтенант внутренней службы, заместитель начальника специализированной пожарно-спасательной части Тверской области Андрей Мейстер.

Именно он стал героем дня для Твери - фотографии реанимации котика попали в сети - мгновенно было растиражированы в соцсетях. Дополнены комментариями благодарности от тверичан : «Молодец!», «Настоящий профессионал!», «Доброе сердце! У нас и людей не замечают, а тут такая забота о животном!»

Вот на фото спасатель брызгает на котика водой из лужи, а вот - прикладывает к морде аппарат с кислородом. Котик пришёл в себя и вот он лежит на чьем-то спасённом из огня диване.

Мы никак не могли оставить без внимания такой Человеческий поступок и попросили Андрея Мейстера рассказать поподробнее: почему он решился на реанимацию бездыханного кота - ведь в такой суете мог и мимо пройти.

- До этого на пожаре не приходилось спасать животных, этой мой первый случай, - поделился с «КП» Андрей Мейстер, в пожарной охране он с 2015 года, для него сегодня был обычный рабочий день. - На возгорание поехали по подтверждённого второму номеру (условное обозначение сложности пожара - Ред.) Звеном обследовали третий этаж здания, вскрывали все закрытые помещения. Кота обнаружили при вскрытии двери сразу у порога на третьм этаже. Обнаружил мой коллега и передал мне.

Котейка почти не дышал и Андрей вытащил его на улицу. При помощи дыхательного аппарата и воды начал проводить в чувства. Реанимация заняла минут пять-семь. Котик ожил, стал приходить в себя и Андрей снова отправился работать - вместе с коллегами проводил разведку в здании.

После того как закончили, поинтересовался судьбой спасенного...

-Узнал, что кота забрали жильцы дома, - Андрей надеется, что котик жив и здоров.

По последним данным с котом все в порядке, жильцы казармы свозили в ветклинику. Но угарный газ вещь смертельно опасная - так что за состоянием животного нужно будет наблюдать несколько дней.

СПРАВКА «КП»

Морозовский городок для Твери место особое - это при фабрикантах, отстроивших его вначале прошлого столетия, рабочим здесь было вольготно, тепло и уютно, сейчас же казармы в ужасном состоянии. Не живут здесь люди, выживают. Сюда любят ездить киношники и блогеры - одни ищут и находят фактурную натуру, другие -ужасаются разрухой. Обветшавшие здания разрушаются, власти обещают реновацию и даже недавно покрасили один фасад, но... здесь постоянно что-то обваливается, сыплется, вот теперь заполыхало.

Старший лейтенант внутренней службы, заместитель начальника специализированной пожарно-спасательной части Тверской области Андрей Мейстер. Фото: из личного архива героя публикации

Сначала котик был без сознания. Фото: кадр с видео Пресс-службы ГУ МЧС по Тверской области

Реанимация: к морде животного прикладывают маску дыхательного аппарата. Фото: кадр с видео ГУ МЧС по Тверской области