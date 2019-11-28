В Твери ТГМУ временно возглавила доктор медицинских наук Ирина Колесникова
Информация о том, что доктор медицинских наук, проректор по учебной и воспитательной работе Ирина Колесникова будет замещать (исполнять обязанности) ректора в период его отсутствия, появилась на сайте Тверского государственного медицинского университета.
Напомним, ректора ТГМУ Лесю Чичановскую подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Следствие считает, что доктор медицинских наук фиктивно устроила на работу двух сотрудников и, тем самым, причинила бюджету материальный ущерб на 500 тысяч рублей.
В настоящий момент Лесе Чичановской избрана мера пресечения. Подробности не разглашаются. Известно, что с лишением свободы она не связана.
ИСТОЧНИК KP.RU