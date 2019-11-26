Ёлка из Тверской области украсит Манежную площадь в Москве

СЕГОДНЯ 12:16 2019-11-26T12:16:38+03:00

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С 13 декабря в Москве начинается фестиваль "Путешествие в Рождество". Он продлится до 12 января. Все это время Манежную площадь будет украшать новогодняя двадцатиметровая ель.

Как сообщает "РИА Новости", срубили живую красавицу в лесничестве Тверской области. Её украсят 3,5 тысячи игрушек и три километра гирлянд - все в классическом рождественском стиле: в красно-золотых тонах.

К слову, в Твери ёлка будет немного скромнее. И не живая, а искусственная. Четырнадцатиметровую ёлку возведут на площади Ленина и повесят на нее 30 светодиодных гирлянд и 110 шаров.

Искусственная сосна высотой 12 метров появится у Кукольного театра. Её украсят пятьюдесятью шарами, тридцатью колокольчиками и десятью светодиодными гирляндами.

ИСТОЧНИК KP.RU