Вышневолоцкий open air: видео, на котором подростки танцуют у памятника Екатерине II, набирает популярность в сети

СЕГОДНЯ 19:58 2019-11-25T20:22:09+03:00

Молодые люди станцевали у памятника Екатерине Великой в Вышнем Волочке, и за это их никто не осудил Фото: vk.com/"#Вышний Волочек" (скрин видео)

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Танцоры из Тверской области набирают популярность в сети. Компания из шести молодых людей станцевала зажигательный танец в Венециановском сквере в Вышнем Волочке.

Постановочным их "выступление" назвать вряд ли можно, движения больше похожи на импровизацию или некогда модный "Harlem Shake". Какой именно посыл был у компании догадаться трудно, видео выложили в сеть без звука - его записала камера наружного наблюдения в сквере - поэтому музыки не слышно, но ясно, что у ребят своя атмосфера.

Перфоманс состоялся 22 ноября, а спустя три дня, его опубликовали в группе "#Вышний Волочек" и понеслось. За день запись посмотрели во ВКонтакте более 7000 человек, а после того, как его разместил у себя на странице известный паблик в Инстаграме - на танцоров посыпались "лайки". Точное их количество скрыто, но сообщается, что танец оценили несколько тысяч человек.

К слову, комментарии на видео, в основном, положительные. В сети их уже более 700.

"Пусть лучше уж танцуют, чем портят все", "Зачёт, парни!", "Ребята-красавчики", - пишут пользователи. Некоторые даже сожалеют, что не знали о такой тусовке, а то бы с удовольствием присоединились.

Сами ребята такой популярности не ожидали и благодарят всех, кто их поддерживает.

Тут же невольно вспоминается танец, который африканские студенты исполнили у обелиска Победы в Твери. Отрепетированное выступление профессиональных танцоров с музыкальным сопровождением не на шутку разозлило публику. Комментаторы разделились на два лагеря. Одни студентов поддержали, другие - осудили.

Недовольных оказалось больше. После сотен негативных комментариев студенты извинились и удалили видео из сети, пообещав впредь более тщательно планировать акции.

Open Air. Вышний Волочек: Ребята станцевали в Венециановском сквере у памятника Екатерине II.

ИСТОЧНИК KP.RU