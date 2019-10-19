Африканцы исполнили танец у обелиска Победы в Твери, чтобы рассказать о России, но разозлили публику

СЕГОДНЯ 16:41 2019-10-19T16:59:06+03:00

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17 октября в интернете появился видеоролик, вызвавший у жителей Твери возмущённые комментарии.

На видео молодые ребята - африканцы танцуют зажигательный танец на площади Победы в Твери. Танец начинают два парня и девушка, потом к ним присоединяется ещё один молодой человек. За спиной у ребят - обелиск Победы, мемориал в честь героического подвига советского народа, одолевшего фашистов в Великой Отечественной войне.

О том, что автор оставил возможность комментировать видео всем желающим, он, наверняка, пожалел. Позитивных комментариев среди первых откликов не было вообще. Люди посчитали поступок оскорбительным.

Так, один из комментаторов написал следующее (орфография и пунктуация сохранены): "Мир сходит с ума ,уважение нету к тем людям которые стояли грудью за свои семьи ,родину ,близких приехали в нашу страну и делают такое это печально очень".

Большинство остальных комментариев опубликовать не представляется возможным, так как они откровенно оскорбительны или нецензурны.

Однако сам автор ролика, Даниэль, опубликовал видео из благих целей. "КП"-Тверь" удалось побеседовать с молодым человеком. Он сообщил, что хочет рассказать своим землякам о России, причём показать её с положительной стороны. А свои чувства выражает как может - через танец.

- В Африке мы всегда видим русских людей опасными и плохими, потому что американские фильмы всегда заставляли нас так смотреть на Россию. Но когда я приехал сюда, это был совершенно другой опыт. Прекрасная страна с красивыми людьми, - говорит Даниэль. - Поэтому я решил рассказать миру великие истории России через мой талант.

Стоит отметить, что после того, как об этой истории стало известно более широкому кругу людей, под видео стали появляться и комментарии в поддержку танцующих ребят.

Ребята из Африки танцуют у обелиска Победы в Твери, чтобы рассказать о красоте России. Автор: Daniel Lionel..

ИСТОЧНИК KP.RU