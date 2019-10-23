Африканцы извинились за танец у обелиска Победы в Твери

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-23T09:44:50+03:00

Ребята сожалеют о том, что их танец вызвал столь негативную реакцию, и обещают тщательнее продумывать свои акции

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Молодые африканцы, исполнившие зажигательный танец у обелиска Победы в Твери и снявшие его на видео, просят пощения. Пост с извинениями опубликовал на своей страничке в соцсети лидер танцевальной группы Даниэль.

Напомним, скандал в соцсетях разразился несколько дней назад когда, группа африканских танцоров "AfropopFromTheCold" опубликовала видео с танцем на площади Победы.

Посыл у ребят был благой. Лидер группы Даниэль рассказал "КП"-Тверь", что своим танцем молодые люди хотели рассказать своим землякам о России и о своих тёплых чувствах к стране, её истории.

Однако понят этот посыл не был. В социальных сетях и СМИ появилось множество негативных комментариев, включая откровенно оскорбительные и нецензурные. Опрос, организованный в группе "КП-"Тверь" в соцсети, также показал, что почти 59% проголосовавших не поддерживают желание танцевать у обелиска.

- Это был кошмар, когда мы разместили видео о том, как мы танцуем перед памятником Обелиску, поскольку большинству людей это не понравилось. Хотелось бы, чтобы этого никогда не было, и уже поздно, потому что мы не можем вернуться в прошлое, но никогда не поздно извиниться, - написал вчера на своей страничке Даниэль. - В этой стране всегда было взаимное уважение, и мы сожалеем о неуважении к другим.

Даниэль также добавил, что непонимание смысла их танца возникло из-за того, что молодые люди не провели достаточных "исследований по проекту", прежде, чем провели эту акцию. В дальнейшем, обещает Даниэль, ребята будут проверять любой свой проект, прежде чем воплощать его в жизнь.

- Наше намерение никогда не было неуважения к людям, и наше главное намерение - сказать, как мы сожалеем о том, что произошло, - говорит Даниэль.

Молодой человек также попросил всех, сохранивших видео с танцем, удалить его из соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU