Африканцы извинились за танец у обелиска Победы в Твери
Молодые африканцы, исполнившие зажигательный танец у обелиска Победы в Твери и снявшие его на видео, просят пощения. Пост с извинениями опубликовал на своей страничке в соцсети лидер танцевальной группы Даниэль.
Напомним, скандал в соцсетях разразился несколько дней назад когда, группа африканских танцоров "AfropopFromTheCold" опубликовала видео с танцем на площади Победы.
Посыл у ребят был благой. Лидер группы Даниэль рассказал "КП"-Тверь", что своим танцем молодые люди хотели рассказать своим землякам о России и о своих тёплых чувствах к стране, её истории.
Однако понят этот посыл не был. В социальных сетях и СМИ появилось множество негативных комментариев, включая откровенно оскорбительные и нецензурные. Опрос, организованный в группе "КП-"Тверь" в соцсети, также показал, что почти 59% проголосовавших не поддерживают желание танцевать у обелиска.
- Это был кошмар, когда мы разместили видео о том, как мы танцуем перед памятником Обелиску, поскольку большинству людей это не понравилось. Хотелось бы, чтобы этого никогда не было, и уже поздно, потому что мы не можем вернуться в прошлое, но никогда не поздно извиниться, - написал вчера на своей страничке Даниэль. - В этой стране всегда было взаимное уважение, и мы сожалеем о неуважении к другим.
Даниэль также добавил, что непонимание смысла их танца возникло из-за того, что молодые люди не провели достаточных "исследований по проекту", прежде, чем провели эту акцию. В дальнейшем, обещает Даниэль, ребята будут проверять любой свой проект, прежде чем воплощать его в жизнь.
- Наше намерение никогда не было неуважения к людям, и наше главное намерение - сказать, как мы сожалеем о том, что произошло, - говорит Даниэль.
Молодой человек также попросил всех, сохранивших видео с танцем, удалить его из соцсетей.
ИСТОЧНИК KP.RU