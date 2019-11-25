В Твери начался суд над бандой "черных риелторов", которая жестоко расправлялась со своими клиентами

СЕГОДНЯ 14:58 2019-11-25T15:00:09+03:00

На скамье подсудимых - четыре человека, в том числе и жена главаря банды Фото: ТИА

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Сегодня, 25 ноября, в Тверском областном суде начались предварительные слушания по уголовному делу о "черных риелторах", которые на протяжении нескольких лет проворачивали мошеннические и кровавые схемы продажи жилья на территории Тверской и Московской областей.

На скамье подсудимых – четыре человека, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлениях. Они арестованы и находятся в следственном изоляторе. Как сообщает ТИА, среди них и жена главаря банды, профессиональный риелтор из Москвы Вера Шугаибова.

Всего по этому уголовному делу на сегодняшний день проходит 13 человек. Сам главарь банды до суда не дожил.

Трое из обвиняемых находятся под подпиской о невыезде. Еще остальным шестерым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Напомним, банду организовал 34-летний житель поселка Редкино Роман Шугаибов. В группировке царила четкая иерархия и дисциплина, поэтому много лет она была неуловимой. Ее жертвами стали девять человек. ОПГ отличалась особой жестокостью и со своими жертвами не церемонилась: их топили, закапывали заживо, расстреливали, а тела прятали в соседних могилах.

Жертв "хоронили" живьем, топили и расстреливали Фото: Следственный комитет России

Преступники обирали одиноких мужчин и женщин с 2013 года. В 2018 году банду удалось задержать и раскрыть всю цепочку преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU