Банда «черных риелторов» жестоко убила девять человек ради 28 000 000 рублей

СЕГОДНЯ 14:47 2018-11-06T15:31:27+03:00

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Сотрудники полиции вместе с коллегами из следственного комитета пресекли деятельность 16 членов банды «черных риелторов», которые действовали в Тверской и Московской областях с 2013 по 2018 годы.

Шесть лет назад, в 2012 году, житель Верхневолжья и профессиональный риелтор Роман Шугаибов начал формировать ОПГ - организованную преступную группу. Рекрутинг продолжался вплоть до 2016 года. К тому времени часть подозреваемых уже запятнала свои руки кровью.

Шугаибов, мозг преступного сообщества, оказался грамотным организатором. Злоумышленник нашел сообщников в близком окружении, а затем распределил между ними преступные роли. Главарь банды лично ставил перед участниками сообщества цели и задачи, принимал участие в разработке планов деятельности и подготовке к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. В некоторых из них он принимал участие лично. Занимался главарь и распределением финансовых потоков внутри сообщества.

Под прицел банды «черных риелторов» зачастую попадали одинокие, ведущие асоциальный образ жизни граждане, которые имели в собственности квартиры в Москве. Сам же главарь банды жил в Редкино и слыл примерным семьянином.

Следователи отмечают, что группа действовала с особой жестокостью и цинизмом. После того как злоумышленники обманным путем лишали одиноких граждан жилья, они расправлялись со своими жертвами. Потерпевших топили, закапывали живьём и расстреливали. Следы преступлений члены банды умело и тщательно скрывали.

В условиях строгого внутреннего устава «черные риелторы» орудовали на территории Московской и Тверской областей с 2013 по 2018 годы, пока 22 марта их деятельность не была прервана силовиками.

Доподлинно установлено, что члены банды незаконно завладели пятью квартирами, стоимость которых составляла от 4 000 000 до 7 000 000 рублей. Общая сумма похищенного имущества - порядка 28 миллионов рублей.

Следователи СУ СК РФ возбудили уголовное дело в отношении 16 жителей Московской и Тверской областей, восьми женщин и восьми мужчин.

1 ноября суд арестовал всех 16 участников банды. Расследование уголовного дела продолжается. Не исключено, что не все эпизоды кровавой деятельности банды удалось вскрыть и нас ждут ещё новые подробности этого жестокого дела.

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