В Твери на Оснабрюкской пешеход выскочил прямо под колёса иномарки

СЕГОДНЯ 11:37 2019-11-24T11:37:47+03:00

За выходные это уже не первое ДТП, в котором страдает пешеход. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Мужчина получил серьёзные травмы и госпитализирован в тяжёлом состоянии

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В микрорайоне Мамулино мужчина буквально шагнул под колёса автомобиля. ДТП произошло около часа ночи 24 ноября на Оснабрюкской улице, напротив дома 26. По сведениям областной Госавтоинспекции мужчина попытался перебежать проезжую часть в неустановленном месте и угодил прямо под колёса легковушки "Hyundai Solaris".

Пешеход получил серьёзные травмы, в тяжёлом состоянии его госпитализировали в горбольницу №4.

За выходные это уже не первое ДТП, в котором страдает пешеход. Вчера, 23 ноября, машина сбила человека на улице Горького. Пострадавший также находится в больнице.

Статистикой таких происшествий обеспокоены в областном управлении ГИБДД. В Твери ведётся работа по установке пешеходных ограждений. Это единственная действенная мера против беспечных пешеходов, которые игнорируют зебры и перебегают опасные участки дорог, отмечают госавтоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU