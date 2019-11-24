2019-11-24T11:37:47+03:00
Происшествия

В Твери на Оснабрюкской пешеход выскочил прямо под колёса иномарки

Мужчина получил серьёзные травмы и госпитализирован в тяжёлом состоянии
Виктория ТУШКОВА
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За выходные это уже не первое ДТП, в котором страдает пешеход.За выходные это уже не первое ДТП, в котором страдает пешеход.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В микрорайоне Мамулино мужчина буквально шагнул под колёса автомобиля. ДТП произошло около часа ночи 24 ноября на Оснабрюкской улице, напротив дома 26. По сведениям областной Госавтоинспекции мужчина попытался перебежать проезжую часть в неустановленном месте и угодил прямо под колёса легковушки "Hyundai Solaris".

Пешеход получил серьёзные травмы, в тяжёлом состоянии его госпитализировали в горбольницу №4.

За выходные это уже не первое ДТП, в котором страдает пешеход. Вчера, 23 ноября, машина сбила человека на улице Горького. Пострадавший также находится в больнице.

Статистикой таких происшествий обеспокоены в областном управлении ГИБДД. В Твери ведётся работа по установке пешеходных ограждений. Это единственная действенная мера против беспечных пешеходов, которые игнорируют зебры и перебегают опасные участки дорог, отмечают госавтоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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