2019-11-23T15:46:52+03:00
Происшествия

На улице Горького в Твери на пешеходном переходе сбили мужчину

Пострадавшего увезли в больницу, кто виноват в аварии выясняют госавтоинспекторы
Виктория ТУШКОВА
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В региональной Госавтоинспекции обеспокоены ростом ДТП с пешеходами.В региональной Госавтоинспекции обеспокоены ростом ДТП с пешеходами.Фото: Ольга Крыльцова
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Статистика ДТП с участием пешеходов в Твери пополнилась ещё одним случаем. Сегодня, 23 ноября, на одной из основных городских магистралей, улице Горького, был сбит пешеход. В региональной Госавтоинспекции уже отмечали серьёзный рост аварий, в которых страдают пешеходы, причём во многих случаях это происходит именно по их вине. В этом случае ещё предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД: мужчина был сбит на регулируемом пешеходном переходе. Это произошло у дома №138.

Известно, что пострадавшего увезли в карете скорой помощи в больницу.

Сейчас в Твери идёт работа по установке пешеходных ограждений на магистралях с интенсивным движением. Там, где это не поможет снизить травмирование пешеходов на дороге, установят ещё и направляющие по центру проезжей части, они будут препятствовать желающим перебежать дорогу в неположенном месте. Кстати, на улице Горького их не будет в связи с озвученными планами восстановления трамвайного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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