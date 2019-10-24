На четырех улицах Твери появятся новые тротуарные ограждения

СЕГОДНЯ 19:11 2019-10-24T19:11:14+03:00

В общей сложности будет смонтировано 2,5 тысячи секций общей протяжённостью пять километров

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До конца ноября в Твери будет смонтировано 2 500 секций дорожных ограждений. Их установят на четырех улицах областной столицы - набережной Афанасия Никитина, улице Благоева, проспекте Победы и улице Орджоникидзе - где в этом году был произведен ремонт дорожного полотна. Общая протяженность ограждений составит пять километров.

Кроме того, в настоящее время в городе модернизируются три светофорных объекта.

Два новых светофора уже установлены на улицах Твери – на пересечениях улицы Паши Савельевой с улицей Хромова и проспекта Победы с проездом Швейников.

Как сообщает пресс-служба администрации Твери, сейчас ведётся подключение новых светофоров к электрических сетям, и уже на следующей неделе они начнут работать. На обоих перекрёстках будет введена выделенная пешеходная фаза.

Ещё один светофорный объект в ближайшие дни заработает в измененном режиме на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Псковской.

Согласно новой схеме движения, выезд с улицы Псковской (в частности, от гипермаркета «Глобус») будет разрешён во всех направлениях. Повороты налево и направо – как с Октябрьского проспекта (при движении в сторону окружной дороги), так и с улицы Псковской (в обоих направлениях) будет регулироваться дополнительными секциями светофоров с соответствующими стрелками.

Светофор заработает уже в конце недели.

ИСТОЧНИК KP.RU