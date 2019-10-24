На четырех улицах Твери появятся новые тротуарные ограждения
До конца ноября в Твери будет смонтировано 2 500 секций дорожных ограждений. Их установят на четырех улицах областной столицы - набережной Афанасия Никитина, улице Благоева, проспекте Победы и улице Орджоникидзе - где в этом году был произведен ремонт дорожного полотна. Общая протяженность ограждений составит пять километров.
Кроме того, в настоящее время в городе модернизируются три светофорных объекта.
Два новых светофора уже установлены на улицах Твери – на пересечениях улицы Паши Савельевой с улицей Хромова и проспекта Победы с проездом Швейников.
Как сообщает пресс-служба администрации Твери, сейчас ведётся подключение новых светофоров к электрических сетям, и уже на следующей неделе они начнут работать. На обоих перекрёстках будет введена выделенная пешеходная фаза.
Ещё один светофорный объект в ближайшие дни заработает в измененном режиме на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Псковской.
Согласно новой схеме движения, выезд с улицы Псковской (в частности, от гипермаркета «Глобус») будет разрешён во всех направлениях. Повороты налево и направо – как с Октябрьского проспекта (при движении в сторону окружной дороги), так и с улицы Псковской (в обоих направлениях) будет регулироваться дополнительными секциями светофоров с соответствующими стрелками.
Светофор заработает уже в конце недели.
ИСТОЧНИК KP.RU