В Твери скоропостижно умер руководитель "Ретро Клуба" Андрей Горев

СЕГОДНЯ 09:52 2019-11-24T09:52:41+03:00

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В Твери на 45-м году жизни скоропостижно умер Андрей Горев, известный не только в Твери, но и в Новгороде, Зеленограде, других городах России, как руководитель "Тверского Ретро Клуба".

Прощание с Андреем Горевым состоится в среду, 27 ноября, в Храме святителей Арсения Тверского (улица Строителей, дом 3), в 10:00. Похороны - на Дмитрово-Черкасском кладбище.

"Тверской Ретро Клуб" - общественная организация по реставрации и сохранению ретроавтомобилей, другой старой техники и предметов старины. Силами клуба и его руководителя в областной столице неоднократно проводились выставки ретротехники, на которой публике представляли прекрасно отреставрированные старые отечественные авто, мотоциклы и иномарки, организовывались интересные программы. Андрей Горев руководил клубом девять лет, с момента его основания в 2010 году.

Редакция "КП"-Тверь" приносит свои соболезнования родным и соратникам Андрея Горева.

Скончался Андрей Горев, президент Тверского Ретро Клуба. ФОТО: vk.com/retrotver

Тверской Ретро Клуб на Дне города- 2019. ФОТО: vk.com/retrotver

ИСТОЧНИК KP.RU