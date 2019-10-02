Тверской ретро-клуб закроет сезон выставками и шашлыками

СЕГОДНЯ 19:37 2019-10-02T19:37:21+03:00

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12 октября в Твери, на площадке ТРЦ "РИО", пройдет закрытие сезона Тверского ретро-клуба.

Программа обещает быть интересной. Помимо традиционный выставки ретро-автомобилей и мотоциклов, организаторы, возможно, организуют барахолку старинных вещей и мини-выставку предметов быта и игрушек ушедшей эпохи. Правда, о последнем пункте пока окончательно не решено.

А вот чего не будет в этом году, так это рок-концерта. И это уже точно.

По традиции финальной точкой встречи станет неофициальное закрытие сезона - праздник шашлыков на природе. "Желающие культурно отдохнуть могут поехать вместе с Клубом", - уточняют организаторы.

Сбор участников мероприятия и гостей на парковке ТРЦ "РИО" с 9:30 до 10:00. Участников просят не опаздывать.

ИСТОЧНИК KP.RU