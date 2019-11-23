2019-11-23T18:08:56+03:00
Общество

Бюст Сергея Лемешева убрали с улицы Трёхсвятской в Твери и отвезли на реставрацию

Увидеть памятник вновь мы сможем будущей весной уже на новом месте
Виктория ТУШКОВА
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Демонтаж памятника Лемешеву. Фото: администрация Твери.Демонтаж памятника Лемешеву. Фото: администрация Твери.
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В субботу, 23 ноября, бюст оперного певца Сергея Лемешева исчез с улицы Трёхсвятской, где он простоял 12 лет.

Не переживайте, судьба самого неоднозначного тверского арт-объекта, скульптуры "Эволюция", долгое время стоявшей на набережной Степана Разина, а потом таинственно исчезнувшей и обнаруженной в неподобающем состоянии, бюст Лемешева не постигнет. По официальной информации от городской администрации, памятник бережно демонтировали и увезли на реставрацию.

Напомним, на днях жителям города предложили проголосовать за перенос бюста нашего прославленного земляка, для чего на сайте администрации Твери был организован опрос. На 17:30 субботы, 23 ноября, в опросе лидирует сквер на Театральном проезде (напротив областной академической филармонии). За него голосуют гораздо больше, нежели за прочие варианты, предложенные администрацией: бульвар Радищева на пересечении с улицей Андрея Дементьева, площадь Славы напротив детской школы искусств №1. Есть в голосовании и "свой вариант", который набрал меньше всего голосов.

Голосование будет длиться месяц. А пока памятником займутся специалисты-реставраторы мастерских Тверского объединённого музея.

- Это делается для того, чтобы уже весной этого года установить памятник в обновлённом виде на подготовленной площадке, которую большинством голосов выберут тверичане, - сообщили в администрации Твери.

СПРАВКА "КП"

Памятник Сергею Яковлевичу Лемешеву был установлен 29 декабря 2007 года в честь 105-летия великого оперного певца. До последнего времени он стоял на главной пешеходной улице города, Трёхсвятской, рядом с домом №25.

Памятник представляет собой бронзовый бюст. Он установлен на колонне. Скульптор - Андрей Балашов.

Бюст дополняет мемориальная доска. Она была вмонтирована в стену дома рядом с памятником.

Демонтаж памятника Лемешеву. Фото: администрация Твери.

Демонтаж памятника Лемешеву. Фото: администрация Твери.

Бюст Сергею Лемешеву демонтируют. Видео: администрация Твери..

ИСТОЧНИК KP.RU

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