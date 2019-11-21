Куда с Трехсвятской перенесут бюст Лемешева, решат жители Твери

СЕГОДНЯ 19:03 2019-11-21T19:03:45+03:00

Бюст Лемешева решено перенести, но куда - пока не ясно. Фото: ТИА

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Администрация Твери предложила жителям города проголосовать за перенос бюста прославленного земляка, выдающегося оперного певца Сергея Лемешева.

Напомним, сейчас памятник располагается на Трехсвятской. Однако, многие жители и гости областной столицы считают, что ему бы подошло более видовое место.

Опрос размещен на сайте администрации Твери. Участникам предложено несколько вариантов размещения:

– сквер на Театральном проезде (напротив областной академической филармонии);

– бульвар Радищева (на пересечении с ул. Андрея Дементьева);

– у здания детской школы искусств №1 имени М.П.Мусоргского, на площади Славы;

– свой вариант.

По итогам опроса, а также изучения мнений экспертного сообщества будет принято решение о новом месте размещения памятника.

Ко Дню рождения Сергея Лемешева - 27 июня 2020 года – памятник должен стоять на новом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU