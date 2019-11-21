Куда с Трехсвятской перенесут бюст Лемешева, решат жители Твери
Администрация Твери предложила жителям города проголосовать за перенос бюста прославленного земляка, выдающегося оперного певца Сергея Лемешева.
Напомним, сейчас памятник располагается на Трехсвятской. Однако, многие жители и гости областной столицы считают, что ему бы подошло более видовое место.
Опрос размещен на сайте администрации Твери. Участникам предложено несколько вариантов размещения:
– сквер на Театральном проезде (напротив областной академической филармонии);
– бульвар Радищева (на пересечении с ул. Андрея Дементьева);
– у здания детской школы искусств №1 имени М.П.Мусоргского, на площади Славы;
– свой вариант.
По итогам опроса, а также изучения мнений экспертного сообщества будет принято решение о новом месте размещения памятника.
Ко Дню рождения Сергея Лемешева - 27 июня 2020 года – памятник должен стоять на новом месте.
ИСТОЧНИК KP.RU