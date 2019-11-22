Специалисты Минприроды выяснили, чем пахло в Пролетарском районе Твери

СЕГОДНЯ 17:02 2019-11-22T17:02:39+03:00

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В ответ на обращение граждан сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области провели проверку и выяснили, что смрад в Пролетарском районе города вызван сжиганием отходов битумной изоляции трубопроводов и отходов битумно-полимерной изоляции трубопроводов без специальных установок.

Свою деятельность предприятие-нарушитель осуществляло на ул. Борихино поле, 2. Министерством установлено, что объект, который оказывает негативное воздействие на окружающую среду, не поставлен на учет. На производстве не проведена инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, нормативы предельно допустимых выбросов в атмосферу не рассчитаны.

- По результатам проведенной проверки организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Руководитель производственной площадки вызван в министерство для составления протоколов о нарушении ряда статей КоАП, - сообщили в пресс-службе министерства.

В настоящее время сжигание отходов битумной изоляции трубопроводов и отходов битумно-полимерной изоляции трубопроводов на производственной площадке прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU