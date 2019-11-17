Жителю Твери нечем дышать и он создал петицию

СЕГОДНЯ 14:10 2019-11-17T14:10:24+03:00

Скоро от запахов будут спасать только специальные костюмы химзащиты. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В ней жалобы на плесень, затхлость и навоз

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Житель Твери Алекс С. создал петицию, адресованную Росприроднадзору и Роспотребнадзору по поводу неприятных запахов регулярно появляющихся в Твери.

«Тошнотворные запахи воздухе в Твери в районе улиц: 50 лет Октября, Мигаловская наб., Республиканская, Ленина, Конева, Б.Полевого, Академическая, Бобкова и других улиц. Запах напоминает плесень или затхлость. Особенно сильно запах ощущается в районе Полиграфкомбината у трассы М10», - пишется в петиции.

Стоит добавить, что жители Заволжья регулярно ощущают запахи навоза, а в Московском районе часто смердит комбикормами.

Дальше автор петиции призывает всех, кого раздражает постоянная вонь, подписать петицию.

Странно, что ещё никто не создал петиции против постоянной пыли и грязи в Твери.

Стоит отметить, что петиция не имеет юридической силы, но является эффективным инструментом волеизъявления граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU