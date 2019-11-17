Жителю Твери нечем дышать и он создал петицию
Житель Твери Алекс С. создал петицию, адресованную Росприроднадзору и Роспотребнадзору по поводу неприятных запахов регулярно появляющихся в Твери.
«Тошнотворные запахи воздухе в Твери в районе улиц: 50 лет Октября, Мигаловская наб., Республиканская, Ленина, Конева, Б.Полевого, Академическая, Бобкова и других улиц. Запах напоминает плесень или затхлость. Особенно сильно запах ощущается в районе Полиграфкомбината у трассы М10», - пишется в петиции.
Стоит добавить, что жители Заволжья регулярно ощущают запахи навоза, а в Московском районе часто смердит комбикормами.
Дальше автор петиции призывает всех, кого раздражает постоянная вонь, подписать петицию.
Странно, что ещё никто не создал петиции против постоянной пыли и грязи в Твери.
Стоит отметить, что петиция не имеет юридической силы, но является эффективным инструментом волеизъявления граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU