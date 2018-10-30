СЕГОДНЯ 16:20 2018-10-30T17:01:15+03:00

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В Тверском государственном медицинском университете новый ректор - конференция трудового коллектива, который собирается раз в год, в первом туре большинством голосов избрала на должность руководителя Лесю Чичановскую.

Доктор медицинских наук, главный невролог Тверской области, заведующая кафедрой неврологии, медицинской генетики и нейрохирургии ТГМУ Леся Васильевна Чичановская также является главным врачом Тверского областного клинического лечебно-реабилитационного центра.

Она сменила на посту ректора доктора медицинских наук, профессора Михаила Калинкина. Михаил Николаевич возглавлял вуз с 2008 года, переизбран на должность ректора в 2013 году. Именно при нём учреждение сменило статус с академии, на университет.