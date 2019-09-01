Проверка слуха: Уберут ли памятник Лемешеву из центра Твери

СЕГОДНЯ 10:53 2019-09-01T10:53:43+03:00

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Вопрос о переносе памятника оперному певцу и уроженцу Верхневолжья Сергею Лемешеву встал на заседании топонимической комиссии в администрации города в мае этого года.

Переносить хотели с Трёхсвятской на Театральную. Бронзовый бюст был открыт в 2007 году. Идея получила поддержку собравшихся. Однако, документы, необходимые для дальнейшего решения вопроса, были представлены не в полном объеме.

Департамент архитектуры и градостроительства и администрация Центрального района отправились совместно доработать проект для повторного рассмотрения.

Почему решили перенести, — земля, на которой памятник находится, принадлежит близлежащему бару, а не муниципалитету. Несколько дней назад по городу прошел слух, что памятник тенору решили все же в центр не ставить, а установить у училища имени Мусоргского, что на Орджоникидзе.

За разъяснением «КП» обратилась в администрацию города. Здесь такому слуху очень удивились и пояснили, что памятник, конечно, будут переносить, но не о каких спальных районах речи не идёт. Монумент останется в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU