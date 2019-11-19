В Твери представят актрису, которая сыграет главную роль в фильме «Приключения Алисы»
Работа над фильмом «Приключения Алисы» по повести Кира Булычёва продолжаются в Твери. Однако с августа информация о процессе съемок не разглашалась. И вот новость: узнать подробности можно будет на предстоящей конференции, которая пройдет 23 ноября в баре «Калинин».
Гостей будут встречать тверские режиссёры Руслан Колобов и Максим Булёнышев.
Руслан Колобов наконец-то познакомит с актрисой, которая сыграет Алису, представит саундтреки к фильму и познакомит со съемочной группой.
Второй режиссер Максим Булёнышев поделится подробностями работы над другим фильмом - «Странник».
Картина представляет собой драматическую историю взросления персонажа в лесу, кишащем всякой живностью. В истории будет несколько сюжетных линии с элементами мистики.
Сбор гостей в 12:00. Начало в 13:00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU