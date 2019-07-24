Не плачь, Алиса, ты стала взрослой: В Твери снимут продолжение «Тайны третьей планеты»

Все мы в детстве задавались вопросом, что же стало с Алисой Селезнёвой, когда она из смышленой девчонки все же стала взрослой. И это наверняка волновало не только поклонников фильма «Гостья из будущего» (1984 год), где главную роль исполнила Наталия Гусева, но и поклонников не менее культового мульфильма «Тайна третьей планеты»(1981 год).

Факт, что главная героиня многочисленных книг фантаста Кира Булычёва не оставила равнодушными не только советских, но и школьников разных стран. О чем говорит обширная фильмография о девочке из будущего. Но вот о том, кем же она стала спустя хотя бы 10 лет, история умалчивает. Хотя, попытки рассказать были.

И вот, очередная из них. Смелость представить повзрослевшую Алису взял на себя 20-летний тверской режиссер Руслан Колобов. Честности ради, отметим, работа над 5-ти серийным сериалом с рабочим названием «Приключения Алисы» станет его дебютом в этом качестве. До этого у Руслана была лишь короткометражка «Бумажный самолет». Параллельно учился на других съемках, читал соответствующую литературу, снимал клипы, провел свой первый фестиваль «Эволюция кино», с одной целью – набраться опыта.

- Среди твоих любимых фильмов значатся «Звёздные войны». Ты фанат фантастики? - с этого вопроса и начинается наша беседа с режиссером.

- Если мы о киножанре, то я все-таки больше люблю драму и мелодраму. Тяга к фантастике скорее всего идет исключительно из детства. Сюда можно отнести и «Звездные войны», и «Тайну третьей планеты». Особой фанатской любви я не питал к ним, но нравились сильно. А вот, что касается самой Алисы, то мне давно хотелось придумать её будущее, рассказать, как и чем она живет, показать такие разные миры и быт. Думаю, это будет всем интересно.

Вот так Алису Селезнёву представила в мультфильме художник Наталья Орлова. Какая будет Алиса в сериале пока секрет. Фото: кадр из мультфильма "Тайна третьей планеты"

Любопытно, но сценарий Руслан писал сам, правда, далеко от канона мультфильма старался не отходить. В новом фильме Алисе исполнится 19 лет. Кстати, сыграет ее юная тверская актриса Дарья Боряева. А вот музыку для сериала напишет композитор и ранее работавший с Русланом Колобовым, Анатолий Ширяев.

- Вообще актеры практически все будут молодые и неизвестные. Но в этом и вся прелесть. Что касается фантастических существ и монстров, то, где есть возможность отыграть человеку, сыграет человек. Где-то это будет сделано с помощью грима. В другом случае поможет костюм, а к нему позже в процессе обработки на компьютере будут добавлены нужные части тела.

- В мультике есть потрясающий образ - летающая корова. Ты её тоже в фильм возьмешь?

- Её точно нет, а вот Громозека будет точно.

- Задумка не из легких. Поэтому вопрос про деньги тоже напрашивается. Помогает кто-то? Администрация города, спонсоры?

- В плане финансов лучше не к городу обращаться, а на питчинги (устная или визуальная презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов - Ред.). Но тут есть один минус. Если брать у кого-то деньги, то значит, принять его условия, а я все-таки хочу, снять так, как вижу я. Поэтому за несколько лет организации всяческих мероприятий обзавелся приличным количеством связей, чтобы можно было снимать. Думаю, у нас должно получиться и при минимальном бюджете.

P.S.

Территориально работа над картиной будет проходить с Твери и Москве в течение трёх месяцев до конца октября. Стартует работа в последних числах июля в Твери, так как именно здесь запланировано больше всего локаций. Например, дом главной героини будет сниматься на крыше «Панорамы».

А вот увидеть первую серию фильма, согласно планам режиссера, можно будет уже в конце этого года.

- Всего пять серий. За неделю до выхода в сеть каждой серии, будет проходить закрытый показ. Правда, с площадкой я пока еще не определился: это будет либо ютуб, либо рутуб, - интригует Руслан Колобов.

Сценарий написан. Фото: из архива Руслана Колобова

Даже постер готов. Съемки начнутся на днях. Фото: из архива Руслана Колобова