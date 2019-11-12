2019-11-12T16:12:46+03:00
Происшествия

В Твери спасатели тушат пожар в Морозовских казармах

Идет эвакуация жителей
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери тушат пожар в одной из Морозовских казарм Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиВ Твери тушат пожар в одной из Морозовских казарм Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Трехэтажный кирпичный жилой дом во Дворе Пролетарки в Твери загорелся около 15:30 дня 12 ноября.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области, на месте работают пожарные расчеты. Идет эвакуация людей со второго и третьего этажей. Их спускают с помощью автолестницы.

По информации паблика "Увидено в Твери (Тверской области)" в соцсети, эвакуировано более 20 человек. На месте работает "скорая помощь". Здание не обесточено, из шести окон виден открытый огонь. Площадь пожара составляет около 60 кв. метров, работают 15 единиц техники, 42 человека личного состава, 6 звеньев ГЗДС. Организованы три участка пожаротушения.

Информация по пострадавшим уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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