2019-11-12T18:19:34+03:00
Происшествия

Пожар во Дворе Пролетарки в Твери потушен

Пострадавших нет
Ольга ТРОФИМОВА
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Огонь уничтожил 100 кв. метров площади Фото: с видео ГУ МЧС России по Тверской областиОгонь уничтожил 100 кв. метров площади Фото: с видео ГУ МЧС России по Тверской области
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Пожар в трехэтажном доме №122 во Дворе Пролетарки ликвидирован в 18:06 вечера, 12 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.

Напомним, дом загорелся около 15:30 дня. В тушении было задействовано 19 единиц техники и 61 человек личного состава ГУ МЧС по Тверской области.

Из горящего здания было эвакуировано более 30 человек и собака.

Пострадавших нет. Огнем уничтожено порядка 100 кв. метров площади строения. Прогорели перекрытия между этажами.

Предположительно пожар начался в нежилой пристройке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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