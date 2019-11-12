Спасатели ликвидировали открытое горение в Морозовских казармах в Твери

СЕГОДНЯ 18:04 2019-11-12T18:06:58+03:00

Спасатели продолжают тушить пожар в Морозовских казармах Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Во Дворе Пролетарки в Твери спасатели продолжают тушить пожар в доме №122. Здание загорелось днем, 12 ноября.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, в 17:38 пожар был локализован, в 17:53 объявлена ликвидация открытого горения. Примерная площадь прогара составила 100 квадратных метров.

Сгорели перекрытия между первым и вторым этажом. Ранее сообщалось, что огонь распространился на чердак.

Работы на месте ЧП продолжаются. Объявлен сбор Тверского гарнизона.

ИСТОЧНИК KP.RU