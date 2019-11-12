Спасатели ликвидировали открытое горение в Морозовских казармах в Твери
Площадь пожара составила около 100 квадратных метров
Спасатели продолжают тушить пожар в Морозовских казармах Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Во Дворе Пролетарки в Твери спасатели продолжают тушить пожар в доме №122. Здание загорелось днем, 12 ноября.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, в 17:38 пожар был локализован, в 17:53 объявлена ликвидация открытого горения. Примерная площадь прогара составила 100 квадратных метров.
Сгорели перекрытия между первым и вторым этажом. Ранее сообщалось, что огонь распространился на чердак.
Работы на месте ЧП продолжаются. Объявлен сбор Тверского гарнизона.
ИСТОЧНИК KP.RU