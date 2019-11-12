2019-11-12T15:37:25+03:00
Общество

Надпись "Тверь" вернулась на берег Тьмаки

Буквы установили на более освещенном месте
Ольга ТРОФИМОВА
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Надпись установили на более освещенном месте Фото: пресс-служба администрации ТвериНадпись установили на более освещенном месте Фото: пресс-служба администрации Твери
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В тверском парке "Тьмака" вновь установили надпись "Тверь". Об этом 12 ноября сообщила администрация Твери.

Арт-объект установили на новом, более освещённом месте, что, по мнению руководства МУП "Дирекция парков", должно помешать вандалам беспрепятственно ее портить.

Напомним, большие белые буквы "Т" и "В" из надписи пропали из ландшафтного парка "Тьмака" в октябре. После акта вандализма инсталляцию демонтировали.

Сразу найти пропавшие элементы не удалось. Позже в речке их обнаружил местный житель и сообщил о находке в "Дирекцию парков".

Буквы выловили, отмыли от грязи ила и вернули на место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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