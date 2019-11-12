Надпись "Тверь" вернулась на берег Тьмаки
В тверском парке "Тьмака" вновь установили надпись "Тверь". Об этом 12 ноября сообщила администрация Твери.
Арт-объект установили на новом, более освещённом месте, что, по мнению руководства МУП "Дирекция парков", должно помешать вандалам беспрепятственно ее портить.
Напомним, большие белые буквы "Т" и "В" из надписи пропали из ландшафтного парка "Тьмака" в октябре. После акта вандализма инсталляцию демонтировали.
Сразу найти пропавшие элементы не удалось. Позже в речке их обнаружил местный житель и сообщил о находке в "Дирекцию парков".
Буквы выловили, отмыли от грязи ила и вернули на место.
ИСТОЧНИК KP.RU