Надпись "Тверь" вернулась на берег Тьмаки

СЕГОДНЯ 15:37 2019-11-12T15:37:25+03:00

Надпись установили на более освещенном месте Фото: пресс-служба администрации Твери

Буквы установили на более освещенном месте

Изменить размер текста: A A

В тверском парке "Тьмака" вновь установили надпись "Тверь". Об этом 12 ноября сообщила администрация Твери.

Арт-объект установили на новом, более освещённом месте, что, по мнению руководства МУП "Дирекция парков", должно помешать вандалам беспрепятственно ее портить.

Напомним, большие белые буквы "Т" и "В" из надписи пропали из ландшафтного парка "Тьмака" в октябре. После акта вандализма инсталляцию демонтировали.

Сразу найти пропавшие элементы не удалось. Позже в речке их обнаружил местный житель и сообщил о находке в "Дирекцию парков".

Буквы выловили, отмыли от грязи ила и вернули на место.

ИСТОЧНИК KP.RU