2019-10-07T13:39:06+03:00
Общество

Надпись "Тверь" в пойме Тьмаки разгромили вандалы

Остатки инсталляции власти увезли на хранение
Ольга ТРОФИМОВА
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Из ландшафтного парка "Тьмака" убрали надпись "Тверь"Из ландшафтного парка "Тьмака" убрали надпись "Тверь"Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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В ландшафтном парке "Тьмака" неизвестные повредили надпись "Тверь". Высокие белые буквы украшали берег и были видны из центра города. В минувшие выходные арт-объект лишился первой буквы "Т", а немного погодя пропала и "В".

Утром в понедельник, 7 октября, сотрудники МУП "Дирекция парков" исследовали всю территорию ландшафтного парка "Тьмака", но буквы так и не нашли.

- Возможно, они были сброшены в реку и их унесло течением. Оставшиеся буквы названия города сотрудники "Дирекции парков" демонтировали и вывезли на свою базу, - сообщили в городской администрации.

В связи с очередным актом вандализма руководство МУПа обращается к горожанам с просьбой сообщать об актах вандализма по телефону МУП "Дирекция парков" 34-65-69 или в полицию.

Высокие белые буквы украшали берег и были видны из центра города Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Высокие белые буквы украшали берег и были видны из центра городаФото: Ольга ТРОФИМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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