2019-10-28T13:19:24+03:00
Общество

Пропавшие буквы из надписи "Тверь" в ландшафтном парке "Тьмака" нашли в реке

Арт-объект установят снова, но уже на новом месте
Ольга ТРОФИМОВА
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Буквы отмоют, а надпись установят снова Фото: администрация ТвериБуквы отмоют, а надпись установят снова Фото: администрация Твери
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В минувшие выходные в реке нашли недостающие буквы из надписи "Тверь", которые пропали из ландшафтного парка "Тьмака". В МУП "Дирекция парков" позвонил местный житель и сообщил, что видел в воде нечто похожее на буквы.

Приехав на место, сотрудники нашли надпись среди ила и достали. Выглядят буквы, мягко говоря, теперь не очень презентабельно. Но три другие уцелели. Их забрали из парка и убрали на хранение.

Напомним, большой арт-объект "ТВЕРЬ" в начале месяца разгромили вандалы. Инсталляция стояла в пойме Тьмаки в центре города. Её было видно с другого берега, туристы и горожане фотографировались с надписью. Но несколько недель назад две буквы - "т" и "в" пропали. Сотрудники МУП "Дирекция парков" осмотрели весь парк, но буквы так и не нашли.

- Сейчас буквы отмоют, и установят снова, но, возможно, изменится место, - сообщили в администрации Твери.

Буквы нашли среди ила Фото: администрация Твери

Буквы нашли среди ила Фото: администрация Твери

Буквы нашли среди ила Фото: администрация Твери

Буквы нашли среди ила Фото: администрация Твери

А так арт-объект выглядел до разрушения Фото: Ольга ТРОФИМОВА

А так арт-объект выглядел до разрушенияФото: Ольга ТРОФИМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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