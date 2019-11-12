Качели на бульваре Радищева в Твери третий день висят на одной цепи

СЕГОДНЯ 12:35 2019-11-12T12:35:06+03:00

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Качели на бульваре Радищева в Твери по популярности скоро догонят знаменитого рыбака на набережной, у которого постоянно ломают удочку.

Вот уже в третий раз арт-объект, призванный радовать горожан, оказывается сломанным. Накануне ноябрьских праздников неизвестные повредили конструкцию, и качели остались висеть на одной цепи. Их отремонтировали и перед выходными, 8 ноября, вернули на место. А уже через день они сломались снова.

Фотографией сломанных парковых качелей на своей странице в "Фэйсбуке" поделился протоиерей Вячеслав Баскаков.

- Уже третий день снова качели сломаны. Продержались только один день после ремонта. Видно администрации надоело их постоянно ремонтировать. Эх, люди: всё на Париж смотрим, а сами как варвары в своём же доме, - написал он под фото.

А тем временем администрация Твери призывает горожан бережно относиться к городскому имуществу и напоминает, что парковые качели на Радищева имеют ограниченную нагрузку - 150 кг - и могут выдержать максимум двоих взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU