2019-11-08T14:46:11+03:00
Общество

На бульвар Радищева в Твери вернули парковые качели

Арт-объект, пострадавший от рук вандалов, отремонтировали
Ольга ТРОФИМОВА
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На бульвар Радищева вернули отремонтированные качели Фото: пресс-служба администрации ТвериНа бульвар Радищева вернули отремонтированные качели Фото: пресс-служба администрации Твери
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Парковые качели с бульвара Радищева вернули на прежнее место. Отремонтированный арт-объект на радость горожанам вновь готов к эксплуатации.

Напомним, что накануне ноябрьских праздников у качелей, не выдержав нагрузки, оборвалась одна из крепежных цепей. Арт-объект сняли и отправили на ремонт в МУП «ЖЭК».

Отметим, что качели ломаются уже не в первый раз. Как отмечает администрация Твери, это происходит потому что на них катаются большие компании по пять и более человек, в то время как качели рассчитаны максимум на двоих взрослых. Их грузоподъемность 150 кг.

Власти города просят тверичан соблюдать установленные ограничения и бережно относиться к городскому имуществу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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