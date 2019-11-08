На бульвар Радищева в Твери вернули парковые качели
Парковые качели с бульвара Радищева вернули на прежнее место. Отремонтированный арт-объект на радость горожанам вновь готов к эксплуатации.
Напомним, что накануне ноябрьских праздников у качелей, не выдержав нагрузки, оборвалась одна из крепежных цепей. Арт-объект сняли и отправили на ремонт в МУП «ЖЭК».
Отметим, что качели ломаются уже не в первый раз. Как отмечает администрация Твери, это происходит потому что на них катаются большие компании по пять и более человек, в то время как качели рассчитаны максимум на двоих взрослых. Их грузоподъемность 150 кг.
Власти города просят тверичан соблюдать установленные ограничения и бережно относиться к городскому имуществу.
ИСТОЧНИК KP.RU