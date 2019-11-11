2019-11-11T15:53:51+03:00
Происшествия

В Твери будут судить мужчину, который выбросил с балкона новорожденного ребенка

Уголовное дело направлено в суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина, сбросивший с балкона младенца, предстанет перед судомМужчина, сбросивший с балкона младенца, предстанет перед судомФото: Евгения ГУСЕВА
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Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «в» ч.2. ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Напомним, преступление было совершено в период с 14 по 15 сентября 2019 года в Московском районе Твери. Пьяный 47-летний мужчина, находясь в квартире у своей сожительницы, взял на руки плачущего новорожденного малыша - внука женщины - и выбросил его с балкона на четвертом этаже, потому что ребенок мешал ему спать.

В результате падения ребенок получил различные телесные повреждения, но остался жив. Удар смягчило падение малыша на грунт, где его и нашли соседи.

- Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 18-летняя мать ребенка привлечена к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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