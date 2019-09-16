В Твери пьяный мужчина сбросил с четвертого этажа плачущего младенца

СЕГОДНЯ 16:21 2019-09-16T16:21:57+03:00

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ЧП произошло в Твери в период с 14 по 15 сентября текущего года. 47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире у своей сожительницы, не желая слышать плач внука женщины, взял малыша на руки, вынес на балкон квартиры и сбросил с четвертого этажа. В результате падения ребенок получил различные телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Известно, что ребенка воспитывает одна мать, которая привезла его к бабушке и уехала по своим делам.

В результате слаженных действий следователей СК России и сотрудников регионального УМВД России подозреваемый задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения и предъявлении ему обвинения по факту причинения тяжкого вреда здоровью младенцу (п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

- В рамках расследования уголовного дела следователями регионального СКР будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления. Также изучаются условия проживания ребенка, состояла ли данная семья на учете в органах профилактики, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU