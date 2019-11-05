Качели на бульваре Радищева в Твери вновь не выдержали нагрузки

СЕГОДНЯ 19:23 2019-11-05T19:23:15+03:00

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Парковые качели на бульваре Радищева в Твери вновь пострадали от рук вандалов. Накануне праздников неизвестные повредили конструкцию, так что качели остались висеть на одной цепи.

Арт-объект сняли и отправили на ремонт в МУП "ЖЭК". После того, как качелям вернут прежний вид, их повесят на место.

Администрация города напоминает горожанам о необходимости соблюдения техники безопасности при катании на качелях и просит бережно относиться к городскому имуществу.

- На качелях могут одновременно качаться не более двух человек, при этом их общий вес не должен превышать 150 кг. Однако, судя по фото, которые можно увидеть в социальных сетях, на них часто садятся целыми группами и компаниями, по пять и более человек, - отмечают в администрации Твери.

Скамейки-сиденья качелей крепятся на цепях. В мае этого года их уже ремонтировали. Тогда они, как и в этот раз, не выдержали слишком большой нагрузки.

ИСТОЧНИК KP.RU